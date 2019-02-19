Киев, 19 февраля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Россия пытается всеми силами «уничтожить украинскую государственность», заявил 18 февраля президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, сообщается на сайте президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Петр Порошенко

«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — уверен Порошенко.

Он также отметил, что сотрудничество со странами ЕС помогают Украине избежать этого «ужасного» сценария:

«Только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена».

Напомним, Пётр Порошенко пришёл к власти в 2014 году после изгнания законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Государственный переворот на Украине получил поддержку ведущих политиков и официальных представителей США и Европы. После переворота новые власти Украины развязали гражданскую войну в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что в случае завершения войны в Донбассе Украина прекратит своё существование.

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