Екатеринбург, 19 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Первого всероссийского форума отцов в Екатеринбурге. Приветствие зачитала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин назвал форум «значимым мероприятием» и пожелал успеха его участникам.

«Форум поднимает такие важные вопросы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения. Ведь в нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности, олицетворял уверенность в завтрашнем дне, пользовался высоким, непререкаемым авторитетом как наставник, защитник и надёжный друг», — заявил глава страны.

Президент считает, что форум позволит отцам «обменяться лучшим опытом и практиками», «получить ответы на самые актуальные вопросы».

Напомним, 19−20 февраля 2019 года в Екатеринбурге проходит Первый всероссийский форум отцов. На мероприятии планируется обсудить роль отца в современной семье, государственную политику в сфере отцовства и новые перспективы. «Современность бросает вызов отцам. Этот ответ необходим каждому ребенку», — сказали во вступительном ролике к форуму.