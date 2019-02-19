Москва, 19 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину из-за действий столичной власти по лишению добросовестных приобретателей квартир права собственности на них, их снятию с регистрационного учёта и принудительному выселению. Об этом сообщает сайт СПЧ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Речь идёт о гражданах, которые в результате цепочки сделок купли-продажи оказались последними приобретателями квартир, ранее выбывших из собственности города Москвы в нарушение действующего законодательства.

В СПЧ отметили, что данные квартиры были либо незаконно приватизированы при недостаточной осмотрительности департамента городского имущества Москвы, либо не были своевременно оформлены в собственность города как выморочное имущество. Следовательно, условия незаконной регистрации права собственности созданы по вине департамента.

В качестве примера рассказана история Дубовца А.Н., когда на его сторону встал сначала Конституционный суд РФ, а затем и Никулинский райсуд Москвы.

В СПЧ отметили, что с 2011 по 2018 год Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 15 постановлений по жалобам 28 добросовестных приобретателей, лишившихся собственности на свои квартиры по искам департамента. Суд признал нарушение властями права этих граждан. В итоге либо право собственности впоследствии было восстановлено, либо им была выплачена компенсация в размере стоимости квартиры. Тем не менее, по данным СПЧ, департамент ведёт сейчас как минимум два процесса по схожим ситуациям и инициировал как минимум 12 исполнительных производств о выселении добросовестных приобретателей.

По мнению СПЧ, такая деятельность московских властей противоречит позиции Конституционного суда РФ. Правозащитники просят Собянина предоставить статистику по подобным процессам. Они рекомендуют отказаться от исковых заявлений в отношении добросовестных приобретателей квартир, от требований о снятии граждан с регистрационного учёта, а также заключить по спорным квартирам договоры социального найма.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в бывшем строительном общежитии началось отключение коммуникаций и принудительное выселение жильцов.