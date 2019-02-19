Москва, 19 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Сегодня ночью, 19 февраля, жители Земли смогли наблюдать главное суперлуние 2019 года. В этот день Луна приблизится на минимальное расстояние к Земле. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Московского планетария, Луна подойдет к планете на 356 761 км 19 февраля в 12:07 мск, а в 18:54 мск произойдёт полнолуние.

Герард Доу. Астроном. 1650-1655

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Спутник Земли в этот момент кажется на 30% ярче и на 14% крупнее, чем на самом удаленном расстоянии. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше шести часов.

https://twitter.com/tvoyplanetary/status/1097405329808281600

«Полная Луна появится после 16:00 и к полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Лев», — добавили в планетарии.

Добавим, что в Москве погода для наблюдения за суперлуной благоприятствовала. Увидеть астрономическое явление можно будет и в ночь в 19 на 20 февраля.

Как отмечают астрономы, суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов — перигея и полнолуния — случаются довольно редко.

Напомним, первое в 2019 году суперлуние можно было наблюдать 21 января.