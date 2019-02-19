Оренбург, 19 февраля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Оренбурге общественность вновь подняла тему удручающего состояния здания на ул. Советской, 1, которое построено в начале 1870 годов, а в советское время в его стенах находилось легендарное авиаучилище. Славу ему принесли выпускники, среди которых — первый космонавт Юрий Гагарин. Оппозиция решила провести пикет в защиту памятника. Однако действия чиновников вызвали у организаторов возмущение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, негативная реакция возникла из-за того, что мэрия долго согласовывала место проведения мероприятия, в итоге пикет проведут не там, где хотела бы общественность.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Заброшенная часть федерального памятника

Напомним, инициативная группа подавала заявку в горадминистрацию о проведении пикета под лозунгом «Спасём здание гагаринской «лётки» от разрушения» на площади В. И. Ленина перед зданием правительства региона 20 февраля. Чиновники указали, что в этом месте такого рода акции запрещены, и предложили территорию у памятника В. П. Чкалову на набережной Урала. Организаторы были готовы к такому повороту и в свою очередь предложили альтернативу — перенести пикет на 10−20 метров от памятника к самому зданию бывшего авиаучилища, что на Советской, 1.

По словам депутата Заксобрания Оренбургской области Владимира Фролова («Справедливая Россия»), ответа пришлось ждать долго. А после того как в мэрии заявили, что дадут ответ после встречи с губернатором, при том, что сроки все вышли, инициативная группа сделала заявление для прокуратуры, посчитав действия муниципалитета нарушением статья 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них».

Когда тему состояния федерального памятника вновь подняла оппозиция, то в Доме советов организовали совещание, на которое позвали и Фролова. Обсуждении проблемной ситуации проходило при участии высокопоставленных чиновников: губернатора, вице-губернаторов, министров, мэра Оренбурга, председателя Законодательного собрания.

Речь шла о трудностях, без решения которых невозможно начать ремонт здания. В частности, у здания до сих пор несколько собственников. После ликвидации училища комплекс находился в федеральной собственности. Правительство области неоднократно обращало внимание собственника на состояние объекта культурного наследия.

В декабре 2017 года 10 нежилых помещений (это почти половина площади исторического комплекса) были переданы в областную собственность. Но к тому времени восемь нежилых помещений продали частным лицам федеральным предприятием по реализации военного имущества, а 109 жилых квартир оформили в частную и муниципальную собственность. В конце 2017 года удалось признать здание аварийным.

Губернатор Юрий Берг подчеркнул, что область должна получить право собственности на весь объект, и только после этого можно начинать ремонт.

«Значит, надо расселить из аварийного жилья порядка 140 человек, живущих там сейчас. По оценке специалистов, на весь комплекс работ по расселению и реставрации здания потребуется более 2 миллиардов рублей. Выделение средств из Резервного фонда правительства Российской Федерации возможно на принципах областного софинансирования. Сегодня этот вопрос правительство области прорабатывает с Минстроем России и Минкультуры России. Сохранение исторического здания гагаринской «лётки» — это комплексная работа, требующая времени и денег», — сказал глава Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В свою очередь Владимир Фролов, комментируя итоги встречи, отметил, что членов инициативной группы по проведению публичного мероприятия в течение часа губернатор, члены регионального правительства, министры пытались убеждать в их напряженной и последовательной работе по спасению здания.

«Однако, позиция инициативной группы осталась неизменной и обоснованной: здание гагаринской летки доведено до аварийного состояния и его разрушения по причине бездействия и халатного отношения должностных лиц правительства области», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание, расположенное на ул. Советской, 1, построено в 1871-1874 годах. Дом построен в историческом ядре города. Изначально в нём располагалось военное училище. В годы Великой Отечественной войны в доме разместили школу авиационного боя, которая затем трансформировалась в высшее авиаучилище. Среди его выпускников 351 Герой Советского Союза, из них девять — дважды Герои. В 1955-1957 годах в Оренбурге учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин.

В конце ХХ веке училище было расформировано. Сейчас часть здания жилая, другая находится в заброшенном состоянии. В 2016 году в заброшенной части дома произошёл крупный пожар, что вызвало широкий резонанс. В 2017 году область получила на свой баланс ту часть объекта, которая ранее находилась в федеральной собственности.

Между тем здание-памятник продолжает разрушаться. 4 февраля 2019 года от тяжести снега обрушилась сгоревшая крыша над памятной частью четвёртого этажа здания, в которой учился и жил Юрий Гагарин. Эту часть предполагалось использовать под будущий музей первого космонавта Земли.

Тема аварийности легендарного здания вновь оказалась в центре внимания общественности в связи в тем, что 9 марта 2019 года исполняется 85 лет со дня рождения Гагарина.