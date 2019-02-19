Кемерово, 19 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Деятельность кузбасской шахты имени С. Д. Тихова, где в начале февраля во время взрыва метана погиб рабочий, временно приостановлена. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Напомним, 8 февраля в очистном забое шахты им. С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком произошёл взрыв метана. Авария произошла на участке, где находились четверо рабочих: два машиниста горно-выемочных машин и два горнорабочих очистного забоя. Двое выбрались самостоятельно, одному удалось укрыться, ещё один попал под завал и погиб.

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«Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая была создана комиссия, — рассказали в Сибирском управлении Ростехнадзора. — Проведено обследование места несчастного случая. За выявленные нарушения требований промышленной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников шахты, был наложен временный запрет деятельности на работы по выемке угля в лаве. 14 февраля данное решение Сибирского управления Ростехнадзора поддержано судом с вынесением постановления о приостановке работ по выемке угля в лаве на 90 суток. Также к административной ответственности в виде штрафа привлечен руководитель предприятия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Кемеровской области сообщила, что все члены семьи погибшего на шахте им. Тихова рабочего Андрея Кутенева получат по 100 тыс. рублей. Администрация Ленинска-Кузнецкого также подготовила разовую выплату на семью в размере 100 тыс. рублей.