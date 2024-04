Вашингтон, 19 февраля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Администраторы связанных с телеканалом RT аккаунтов Facebook должны раскрыть данные о странах, откуда управляются страницы, и принадлежность к своей материнской компании. После этого со страниц снимут блокировку, сообщает пресс-служба компании Facebook.

(сс)PhotoMIX-Company Facebook

Пользователи не должны заблуждаться относительно того, кто стоит за теми или иными страницами в соцсети. Для страниц с большой аудиторией запущено поэтапное обновление, которое позволит указывать ключевые страны, откуда осуществляется управление аккаунтами, пояснили в компании.

Отмечается, что руководство соцсети запросило дополнительные данные у администраторов страниц. После предоставления информации они смогут вернуться на платформу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страницы нескольких проектов, связанных с телеканалом RT, были заблокированы в соцсети Facebook. Это проекты Maffick Media и In the Now, аудитория которого насчитывала 4 млн человек.

