Вашингтон, 19 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Российский танк Т-90МС представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом, пишет американский журнал The National Interest.

Mil.ru Танк T-90

Автор статьи отмечает, что «смертоносный» Т-90МС является модифицированной экспортной версией боевой машины Т-90, которая была основана для бронетанковых войск РФ с начала 1990-х по 2011 год.

Так, в модифицированной версии более мощный дизельный двигатель, улучшенный тепловизор, цифровой компьютер, а также переработана башня. Стоимость такой боевой машины составляет $4,5 млн.

Напомним, журнал ранее посвятил свою статью российскому танку Т-90С. По мнению издания, благодаря своим качествам, к которым отнесена огневая мощь, управляемость, долговечность и невысокая цена, данный танк является бестселлером российского экспорта вооружений.

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