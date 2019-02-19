Москва, 19 февраля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Известный знаток Александр Друзь, отстранённый от участия в съемках телеигры «Что? Где? Когда?» после разразившегося скандала с обвинениями в подкупе и мошенничестве, намерен уехать в Соединённые Штаты. Как оказалось, в США у Друзя много дел.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Друзь

Читайте также: Знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя обвинили в попытке подкупа

Так, в американском штате Калифорния он собирается представить свою детскую книгу. Вход на мероприятие будет стоить пять долларов. Книгу председателя Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» можно будет купить за 20 долларов, сообщает «МК». Как отметили сами организаторы презентации, история, вызвавшая широкий общественный резонанс, на планы Друзя никак не повлияла.

Также в Калифорнии у известного знатока запланировано ещё одно мероприятие — мастер-класс о четырёх «краеугольных ценностях и установках», определяющих систему воспитания детей в семье.

Также по теме: Эрнст не исключил личного конфликта Бера с Друзем в истории с подкупом

Бер не собирается судиться с Друзем

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, который разразился вокруг знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, инициировал главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер. Он обвинил Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. Якобы перед очередным выпуском телешоу, в котором должен был принимать участие Друзь, последний пытался заранее узнать список вопросов, предлагая взамен часть вероятного выигрыша в программе в размере 3 млн рублей. Сам Друзь все обвинения опроверг.

15 февраля Первый канал отстранил Александра Друзя и главного редактора телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от участия в телепередачах на неопределенный срок.