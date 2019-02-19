Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Строящийся на Северной верфи корвет «Дерзкий» будет спущен на воду в 2021 году, сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

ПАО «Северная верфь» Строительные работы на корвете «Дерзкий»

К концу февраля готовность корабля составила 12%. К настоящему времени специалисты предприятия сформировали второй и третий блоки корпуса, продолжают формирование секций первого блока. Через месяц корвет будет переведён из эллинга на штатное стапельное место, а его место займут рыболовецкие суда.

Предполагается, что в ближайшее время проектировщики подготовят заключение по техническим характеристикам дизель-генераторов, для того, чтобы предприятие могло законтрактовать эту позицию. Осенью текущего года на Северную верфь будет поставлена газотурбинная установка для корвета.

Корвет «Дерзкий» проекта 20 386 — многоцелевой боевой надводный корабль, создаваемый в интересах Военно-морского флота России. Водоизмещение корвета составляет 3400 тонн, длина — 109 метров, ширина — 13 метров, скорость — 30 узлов, дальность плавания 5000 морских миль.

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