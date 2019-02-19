Якутск, 19 февраля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. При решении вопроса роста жалоб на некачественную медпомощь необходимо отделить настоящую проблему от палочной системы. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя намерение прописать в Уголовном кодексе наказания для врачей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

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«Следственный комитет продолжает лоббировать изменения в Уголовный кодекс, которые создали бы специальные статьи для врачей. Речь идёт прежде всего о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии такого оказания. Предложение очень и очень спорное, так как может привести к резкому увеличению числа дел против врачей, основанных при этом на крайне сомнительных доводах: ведь трактовка медицинских вопросов сотрудниками СК может быть достаточно произвольной», — опасается Федот Тумусов.

Депутат не отрицает, что есть настоящие врачебные ошибки, но называет тревожным фактом рост числа жалоб на некачественную медпомощь, количество которых с 2012 года увеличилось втрое и продолжает расти.

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«Как отделить здесь настоящую проблему от палочной системы, не очень понятно. И главное: я не устаю напоминать, что наши врачи — это подвижники и профессионалы своего дела, ангелы в белых халатах. И не они виноваты в том, что в больницах не хватает лекарств, в поликлиниках очереди, а большую часть приёма занимает оформление бумажек. Не они создали такие условия, не они ратовали за «оптимизацию» медицины — но все шишки сыплются именно на них, ведь так гораздо проще найти виновника — того, кто под рукой, кто непосредственно общается с пациентами», — отметил Федот Тумусов, предложив подумать, прежде чем вносить правки в УК РФ.

«Нам нужно не преследовать врачей, а облегчать им работу, однако второе куда сложнее первого», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном комитете инициируют расширение Уголовного кодекса статьями 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» и 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».