Москва, 19 февраля, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Рост курса рубля 18 февраля продолжился, хотя медленнее, чем 15 февраля. Утром «россиянин» открылся небольшим ростом к доллару, а к евро его курс почти не изменился. К вечеру рубль подорожал к доллару на 0,43%, а к евро — только на 0,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Телевизионное интервью министра экономического развития Максима Орешкина, вышедшее поздно вечером 17 февраля на одном из федеральных телеканалов, добавило позитива валютному рынку. По мнению министра, при цене на нефть выше $40 за баррель рубль будет сохранять устойчивость. Глава Минэкономразвития также посоветовал населению хранить деньги на рублевых депозитах.

Кроме того, позитивный фон для рубля создает высокая цена на нефть. Цена нефти марки Brent к 18 февраля выросла на 0,3%, до $66,45 за баррель. Индекс гособлигаций RGBI в понедельник к вечеру вырос на 0,15%. Курс евро к доллару 18 февраля поднялся на 0,14%.

Исходя из достаточно спокойного внешнего фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 19 февраля, остаётся без изменений на уровне в 66−67 руб. и прогноз по курсу евро — 74,5−75,5 руб.

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