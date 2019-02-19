Новосибирск, 19 февраля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Михаил Мельников изучил Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о тех вопросах, которые у него появились после этого.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва. Россия

«Указаны проблемы пространственного развития РФ, но не названы причины возникновения и существования указанных проблем. В тексте очень сложно найти какие-то объяснения, почему существуют инфраструктурные ограничения в социально-экономическом развитии территорий. Не выяснив причин, нельзя заняться решением проблем. Создатели концепции Стратегии связывают существование проблем пространственного развития с межрегиональным неравенством, низкой миграционной активностью населения, низким уровнем комфортности городской среды, плохим состоянием окружающей среды. Эти проблемы известны уже давным-давно. Почему они не были решены до сих пор в годы, когда экономика России находилась в лучшем состоянии? Концепции и стратегии не могут заменить поиска ответов на эти и другие вопросы», — считает эксперт.

Михаил Мельников отмечает, что создатели Стратегии обращают внимание на межрегиональное неравенство, но почему-то обходят вниманием социальное неравенство в обществе и в самих регионах.

«Они отмечают как проблему низкую миграционную активность населения России, но, с другой стороны, указывают как одну из главных задачи Стратегии обеспечение устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации. Заметное внимание уделено приоритетному развитию геостратегических территорий, но отсутствует анализ причин оттока населения с Дальнего Востока. Много внимания уделено необходимости повышения качества жизни в больших городах, но не объясняется, как этого добиться, если не возродить местное самоуправление. Можно привести много таких примеров. Реализация Стратегии должна привести к повышению уровня и качества жизни населения российских регионов, но образ этого населения, а правильнее сказать, народа в тексте Стратегии отсутствует. В документе ни разу не упоминается слово общество», — подчёркивает он.

Кроме того, указывает Мельников, в название Стратегии вынесено слово пространство, но в тексте в основном используется слово территория.

«Но пространство — не синоним территории. Пространство, развитием которого собирается заняться правительство, является, прежде всего, социальным пространством, ибо оно освоено людьми. Но из текста Стратегии практически ничего нельзя узнать о том, каким авторы видят существующее сегодня в России социальное пространство. Поразительно, что в тексте только один раз встречается слово институт (в контексте применения «создание новых институтов развития, в том числе особых режимов ведения предпринимательской деятельности»). Невозможно осуществить пространственное развитие России без осознания состояния российского общества и его социальных институтов. Эта работа поможет осознать причины существования проблем пространственного развития России», — подчеркнул Михаил Мельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Главные цели: сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста, а также обеспечение национальной безопасности. Согласно документу, пространство страны должно быть поделено на 12 макрорегионов.