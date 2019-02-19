В РФ поставили точку в вопросе Курил и многоточие — по долгам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Против методов войны коалиции в Сирии выступил французский военный;
- Более 90% граждан России считают, что «Курилы наши, и точка»;
- Каков прогресс выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС;
- В Госдуме отложили новую оценку долговой устойчивости регионов;
- 19 февраля состоится суперлуние.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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