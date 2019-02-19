Петропавловск-Камчатский, 19 февраля, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Аборигены Камчатки продолжают бороться за право вести традиционный образ жизни на своей земле. Представитель родового стойбища Эрвэн Иван Гордеев обратился в суд с иском к Росрыболовству, требуя восстановить нарушенное ведомством его законное право на рыбалку. Суд встал на сторону представителя КМНС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Гордеев Рыбалка — традиционный промысел аборигенов стойбища Эрвэн

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Иван Гордеев, представитель камчатского стойбища Эрвэн, обратился в городской суд Петропавловска-Камчатского с иском к Росрыболовству. Поводом послужил отказ начальника отдела Северо-Восточного теруправления ведомства Людмилы Кошкаревой предоставить аборигену право на вылов водных биологических ресурсов на том основании, что мужчина не прописан в указанном в заявке районе.

Суд полностью удовлетворил иск Ивана Гордеева, поскольку указание адреса регистрации административным регламентом не предусмотрено. Решение начальника СВТУ Росрыболовства госпожи Кошкаревой признано полностью незаконным. На Северо-Восточное управление Росрыболовства судом возложена обязанность повторно рассмотреть заявку Ивана Гордеева с соблюдением всех, предусмотренных действующим в России законодательством, норм.

Это не единичный случай. С аналогичным, напомним, нарушением чиновниками Росрыболовства законных прав столкнулся и эвенк Андрей Адуканов. Ему также было отказано в предоставлении права на добычу водных биоресурсов в связи с тем, что он не прописан в Усть-Большерецком районе — самом богатом рыбой и давно облюбованном крупными камчатскими рыбопромышленниками. Андрей Адуканов обратился с жалобой к президенту России Владимиру Путину, в Генеральную прокуратуру России, к губернатору Камчатки Владимиру Илюхину, прочие инстанции, а также в редакцию ИА REGNUM.

Губернатор Илюхин уже отреагировал на обращение:

«Представители коренных народов, как и большинство жителей Камчатки, вправе вести промысел наваги, палтуса, камбалы, корюшек, гольцов, крабов и прочих водных биоресурсов промыслового размера, на водных объектах общего пользования свободно, без оформления каких либо разрешительных документов, а также осуществлять вылов тихоокеанских лососей в рамках любительского и спортивного рыболовства по путевкам (лицензиям)», — говорится в ответе, подписанном врио замминистра рыбного хозяйства Камчатки Владимира Давыдова, подготовленном по поручению главы региона.

В ответе также сказано, что спор эвенка Адуканова с Росрыболовством находится вне компетенции региональных властей:

«По вопросу нарушения ваших прав по вопросу традиционного рыболовства, сообщаем, что вопрос принятия решений о предоставлении водных биоресурсов находится в исключительной компетенции территориального органа Росрыболовства».

По форме — ответ правильный. Но по сути — отписка. Думается, что в правительстве Камчатки есть квалифицированные юристы, которые вполне могли обнаружить нарушение Росрыболовством прав аборигенов полуострова. И на этом основании чиновники вполне могли призвать федеральное ведомство к прекращению подобной деятельности. Суд Петропавловска-Камчатского ведь усмотрел нарушения закона в отказе главного рыбного ведомства страны предоставить право на вылов ВБР на основании отсутствия прописки. Чиновники могли включиться в борьбу за права коренных народов, но предпочли ограничиться бюрократической отпиской.

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Российское законодательство о правах коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока безнадежно устарело и нуждается в корректировке — к такому выводу пришли участники круглого стола Комитета ГД РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, который состоялся 18 февраля 2019 года.

По мнению парламентариев, в федеральном законодательстве закреплены только общие сферы ответственности органов власти за обеспечение прав КМНС, но нет документов, регламентирующих конкретные механизмы и полномочия из реализации.

«Мы проехали 12 северных регионов и везде представители коренных народов жалуются на безобразное отношение к ним со стороны органов власти, регулирующих доступ к биоресурсам», —заявилпредседатель рабочей группы по коренным малочисленным народам России Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

Однако чиновники просто так отдавать дальневосточную и северную рыбу дальневосточникам и северянам не намерены. Представитель Минсельхоза России, директор департамента в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгений Кац вообще считает, что КМНС развелось слишком много и они слишком много едят:

«Количество общин КМНС только на Камчатке за последние годы выросло в разы, а их запросы на рыбные квоты превышают возможности вылова в регионе в целом».

Зря чиновник из федерального Минсельхоза привел в пример именно Камчатку. Потому, что вся страна следила за богатейшей за последние 110 лет камчатской лососевой путиной. По самым скромным подсчетам к берегам полуострова подошло до 1,5 млрд особей горбуши. Все это богатство не принесло радости аборигенам и просто обычным камчатцам.

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В ответ на заявление представителя Минсельхоза РФ, уполномоченная по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич обвинила министерство, а также Росрыболовство в дискриминационной политике по отношению к КМНС:

«Цель такой политики — вернуть коренные народы Севера и Дальнего Востока на 100 лет назад и заставить их ловить рыбу сетями из крапивы!».

Валентину Броневич поддержала представитель родовой общины Айну с Камчатки Дарья Монина, которая пожаловалась на то, что с каждым годом жизнь КМНС становится все хуже и тяжелей из-за препятствия в доступе к биоресурсам.

«Из-за запрета на прибрежное рыболовство представители КМНС вынуждены ездить на рыбалку за 600 км от своего дома», — рассказала руководитель общины КМНС из Южно-Сахалинска Ирина Грудова.

Были и другие выступления представителей родовых общин и объединений коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Все они сводились к тому, что жизнь коренных жителей этих суровых мест с каждым годом становится все тяжелее и голодней. А многочисленные чиновники словно устроили соревнование, где побеждает тот, кто сильнее нарушит права КМНС на нормальную жизнь. Основные претензии, конечно, были к Росрыболовству.

Но представители Росрыболовства на круглый стол даже явиться нужным не сочли. Несмотря на то, что были приглашены.

Глава думского Комитета по региональной политике и делам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов расценил поведение Росрыболовства как неуважение и пообещал направить соответствующее письмо в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева.

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Как сообщало ИА REGNUM, коренные жители Камчатки и других дальневосточных регионов не в первый раз жалуются на безобразное отношение к ним со стороны властей и на нарушение их прав со стороны Росрыболовства. Летом и осенью 2018 года аборигенам Камчатки выдавали лицензии на рыболовство за 150 км от дома, путь к месту рыбалки преграждали 5 полноводных рек. Когда ительмены и эвенки попытались наловить рыбы, которой было великое множество, на своих родовых участках, Береговая охрана Погранслужбы ФСБ РФ давила их мощными катерами. Люди чудом остались живы. Только после вмешательства редакции ИА REGNUM сотрудники Береговой охраны были привлечены к ответственности.

Спустя три месяца после окончания путины, губернатор Илюхин и Росрыболовство заявили, что все многочисленные фото‑ и видеоматериалы про гниющий на Камчатке лосось — фейки.

В Госдуме РФ завили о намерении защитить право КМНС на охоту и рыбалку.