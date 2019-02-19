Чебоксары, 19 февраля, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие «Комбинат питания администрации главы Чувашской Республики» попыталось наложить обеспечительные меры в виде приостановки исполнения решений и предписаний УФАС по Чувашии, которое признало два медучреждения нарушившими закон при проведении закупки услуг по приготовлению лечебного питания и потребовало отменить предквалификационные протоколы отбора. ГУП указало на то, что если не наложить обеспечительные меры, пока он обжалует решение антимонопольного ведомства, «заказчик останется без услуг по приготовлению пищи, а пациенты без питания». Арбитражный суд Чувашии доводы выслушал, но в удовлетворении ходатайств об обеспечительных мерах отказал, хотя вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больничной палате

В январе 2019 года детская больница №2 Чебоксар провела конкурс с ограниченным участием на оказание услуг по приготовлению лечебного питания за счет средств обязательного медицинского страхования. Начальная цена тендера составляла 12 352 264 рубля, срок оказания услуг — с момента подписания настоящего контракта и действует до 31 января 2020 года.

УФАС по Чувашии 5 февраля 2019 года выдало предписание заказчику — бюджетному учреждению республики «Городская детская больница №2» министерства здравоохранения — отменить протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием от 15 января 2019 года, протокол предквалификационного отбора от 17.01.2019 года, а также потребовало отменить протокол рассмотрения и оценки заявок от 18 января 2019 года, вернуть заявки, поданные на участие, и внести изменения в документацию, продлив сроки проведения конкурса.

Государственное унитарное предприятие «Комбинат питания администрации главы Чувашской Республики» пытается оспорить данное решение антимонопольного ведомства, и в рамках данного спора, который по существу будет рассмотрен 18 марта 2019 года, потребовало наложить обеспечительные меры в виде приостановки исполнения решения и предписания УФАС по Чувашии.

Заявитель полагает, что непринятие обеспечительных мер «может нарушить баланс частных и публичных интересов», так как лишает заявителя права заключить контракт и исполнить его, а также, «учитывая необходимость непрерывного и бесперебойного обеспечения пациентов лечебным питанием, существо оказываемых услуг по приготовлению пищи, осуществление больницей социально-значимых функций, при этом необходимость повторного проведения торгов по установленной законом строго формализованной и определенной значительными временными рамками процедуре, может повлечь нарушение прав третьих лиц — граждан, находящихся на лечении в больнице, не обеспечит баланс общественных, государственных и частных интересов».

"Заявитель считает, что в случае непринятия судом испрашиваемых обеспечительных мер заказчик останется без услуг по приготовлению пищи, а пациенты без питания», — отмечается в материалах дела.

Суд отклонил требование об обеспечительных мерах, указав, что «доводы заявителя, изложенные в ходатайстве о принятии обеспечительных мер, не свидетельствуют о наличии оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер, заявителем не представлено надлежащих доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, повлечь для заявителя значительный ущерб».

Между тем на сайте госзакупок в тендере от больницы 18 февраля 2019 года внесены коррективы по срокам, и итоги по новому конкурсу будут подведены 15 марта 2019 года.

Схожий спор суд разбирает и по госзакупке, проведённой Республиканской психиатрической больницей. Сумма лота составляла 91 188 930 рублей. Эту закупку УФАС также посчитал проведённой с нарушением пункта 9 части 1 статьи 50 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Суд также отклонил требование об обеспечительных мерах, в заявлении на которые ГУП ссылался на то, что пациенты останутся без питания. В документацию этого тендера внесены корректировки, которые требовало предписание, и теперь итоги отбора подведут 15 марта 2019 года, источник финансирования — субсидии на выполнение государственного задания (республиканский бюджет).