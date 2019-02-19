Вашингтон, 19 февраля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Китайско-американские торговые переговоры начинаются 19 февраля в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Переговоры с официальной делегацией будут идти два дня, затем 21 февраля начнутся «встречи на высоком уровне». В США для переговоров прибывает делегация во главе с Лю Хэ, вице-премьера Госсовета КНР.

Лю Хэ встретится в Вашингтоне с американским представителем Робертом Лайтхайзером, а также министром финансов США Стивеном Мнучиным и министром торговли Уилбуром Россом.

В рамках мероприятии состоится еще ряд встреч. Сандерс отметила, что Штаты хотят добиться от Китая «обещания приобретать у США существенный объем товаров и услуг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля февраля Reuters распростанило информацию о завершении биржевых торгов в «зеленой зоне» в преддверии торговых переговоров с Китаем и в связи с решением президента Штатов о чрезвычайном положении.