ЕС ждёт «позитивных шагов» от РФ, ЕП смирения от Мадуро: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Спикер Европарламента назвал Мадуро «диктатором»;
- США выставили курдам в Сирии ультиматум;
- Когда будет подходящее для Могерини время для снятия санкций с России;
- С 1 марта в России меняется система управления военной полицией;
- В Госдуме хотят защитить право коренных народов на охоту и рыбалку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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