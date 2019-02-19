Пекин, 19 февраля, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Власти Китая опубликовали план ускорения развития высокотехнологического сельскохозяйственного секатора до 2022 года, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

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Китай намерен улучшить качество сельскохозяйственной продукции, а также эффективность сектора в целом, улучшив его конкурентные качества на международных рынках, говорится в плане, опубликованном совместно Министерством сельского хозяйства и еще шестью министерствами и государственными службами Китая.

В рамках опубликованного плана, Китай задался целью нарастить производительность сельскохозяйственного сектора на душу на селения с 34 тыс. юаней (5 тыс.) в 2017 году до 55 тыс. юаней к 2022 году.

Для того, чтобы улучшить конкурентоспособность продукции на внешних рынках власти намерены подстегнуть развитие зерновых производственных гигантов. Кроме того, планируется увеличивать экспорт сельхозпродукции примерно на 3% в год в указанный период согласно плану.

Власти также намерены обучить более 5 млн профессиональных фермеров, а также нарастить долю молодых профессионалов.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2017 году в Китае началось третье национальное исследование земельных ресурсов, целью которого является сбор точных сведений об их площадях и разновидностях для выработки дальнейшей стратегии их использования. Исследование должно быть завершено к 2020 году.

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