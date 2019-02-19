Джакарта, 19 февраля, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Схватку двух двухметровых варанов на острове Ринча в Индонезии, который является частью национального парка Комодо, заснял на видео гид Абаукам Апрельо, сообщает газета The Daily Mail.

Vassil Варан

В драке участвовало две огромных ящерицы, вес каждой из которых оценивается примерно в 80 килограммов. На опубликованных кадрах видно, как туристы стоят вокруг сражающихся животных и снимают происходящее на камеры или телефоны. По одной из версий, этот бой ящерицы вели за самку, так как подобные брачные ритуалы распространены среди этих животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что в стране могут поднять цену на входной билет в национальный парк Комодо. По его словам, цены на входные билеты можно разделить на несколько категорий, согласно которым местные жители будут платить одну цену, а иностранные туристы — другую.