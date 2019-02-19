Вашингтон, 19 февраля, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Средства для борьбы с чертополохом и расторопшей планируется выделить одному из американских армейских инженерных корпусов, сообщает сайт госзакупок Соединенных Штатов.

Rasbak Сорняки

В заявке оговаривается, что для уничтожения растений требуется найти фирму — подрядчика, поскольку предстоит большая работа — очистка почти тысячи гектаров от сорняков.

Необходимость в освобождении полигона от сорняков возникла на территории штата Вашингтон, в районе объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд. Отмечается, что эти растения могут помешать учениям, поскольку легко загораются и могут стать причиной лесных пожаров.