Вашингтон, 19 февраля, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Два члена палаты представителей конгресса США начали расследование связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с гражданами России, имеющими связи с российским правительством, сообщает телеканал ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

Сообщается, что конгрессменов заинтересовала поездка членов ассоциации в Москву в 2015 году, в связи с чем они намерены запросить детали встречи. Также их интересует информация о финансировании NRA предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году. Конгрессмены предполагают, что стрелковая ассоциация якобы могла получить деньги от России и потратить их на финансирование избирательной компании Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе МИД России назвал антироссийской инсинуацией публикацию американского издания The Daily Beast, в которой говорилось о поездке делегации американской связей Национальной стрелковой ассоциации в Москву, которую организовывала арестованная в США российская гражданка Мария Бутина.

По словам дипломатов, на следующий день после встречи представителей NRA с главой МИД России Сергеем Лавровым российский министр принимал в Москве президента американского Фонда им. Карнеги. Однако, как подчеркивают дипломаты, в адрес фонда не выдвигалось никаких обвинения о «российском вмешательстве».