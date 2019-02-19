Москва, 19 февраля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. В московском районе Даниловский в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Москвы.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщение о возгорании поступило столичным спасателям в 21:23. Пожар произошел в доме номер 3 по улице Автозаводская, горела одна из квартир на последнем этаже 10-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К 21:41 пожар был ликвидирован. До прибытия спасателей на место происшествия из горящей квартиры самостоятельно вышел один человек, его передали для осмотра врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Москве по причине короткого замыкания из 47-этажного дома было эвакуировано более 230 человек. По данным столичного ГУ МЧС, короткое замыкание произошло в электрощите на 25-м этаже здания. Однако до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались около 230 жителей дома.