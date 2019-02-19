Лас-Вегас, США, 19 февраля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Гражданину России Евгению Никулину, обвиняемому в США в киберпреступлениях, провели психиатрическое освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что Никулин находится во вменяемом состоянии, сообщил адвокат российского гражданина Аркадий Бух в интервью «Известиям».

В американской тюрьме

По его словам, Никулина до сих пор не переместили в тюрьму Сан-Франциско, и в настоящее время он находится в частной тюрьме Лас-Вегаса. Так как российского гражданина признали вменяемым и дееспособным для участия в судебном процессе, он не сможет перевестись в Россию по состоянию здоровья. В свою очередь, сторона защиты намерена на суде заявить об ошибке в отчете психиатрической экспертизы и настоять на других результатах исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге (Чехия) по запросу спецслужб США. Соединенные Штаты обвиняют российского гражданина в совершении киберпреступлений. При этом российские власти в ноябре 2016 года обращались в чешский минюст с требованием выдать Никулина России, где его подозревают в краже денег при помощи интернета. 30 марта 2018 года Никулин был экстрадирован в США.