Набережные Челны, Татарстан, 19 февраля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Жители Татарии и других регионов России выступили против передачи в цирк братьев Запашных тигрёнка-найдёныша Луны, которую обнаружили правоохранительные органы, когда производили задержание главы наркокартеля, работавшего под видом благотворительного фонда в Набережных Челнах. Они написали открытое обращение к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой «не допустить передачи тигрёнка Луны в цирк» и использования животного для увеселения публики. Почти 1,5 тыс. подписей стоят под обращением от зоозащитников, в котором говорится, что Луна может стать «хорошим примером для других регионов в вопросах обращения с дикими животными, которые были конфискованы, и чьё физическое состояние и отсутствие необходимых навыков делают невозможным выпуск их в прежнюю среду обитания», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тигрёнок

Напомним, в феврале 2019 года полиция обнаружила в Набережных Челнах кустарную лабораторию, в которой производили синтетические наркотики, распространявшиеся через интернет-магазин. Располагалась лаборатория в подсобке офиса благотворительного фонда, глава которого и подозревается в организации «наркобанды». Известно, что к работе фонда 32-летний житель Татарии и его родственники привлекали несовершеннолетних волонтёров, собиравших средства «на благие цели» в разных городах республики. Часть собранных денег уходило на изготовление наркотиков, и только часть на благотворительность. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе о незаконном производстве, сбыте наркосредств. Во время задержания организатора банды помимо денег у него был изъят двухмесячный тигрёнок, которого, как стало потом известно, использовали для фотосессий за деньги. Тигрёнок Луна была изъята и помещена на реабилитацию.

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Позднее стало известно, что цирк братьев Запашных обратился с предложением взять Луну к себе. Это вызвало протест зоосообщества в Татарии, под открытым письмом к главе региона Рустаму Минниханову уже подписались почти 1,5 тыс. человек.

«Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельству Луна избежала незавидной участи — жить в непригодной для нее обстановке и быть объектом наживы, — пишет автор петиции Эльвира Д. — И вот над тигрёнком опять нависла опасность — теперь уже стать объектом для увеселения людей. Жить в клетке и выполнять несвойственные для животных трюки — прыгать через огненные кольца, качаться на качелях под куполом цирка и т.д. В общем, участвовать в развлечениях, от которых отказывается уже весь цивилизованный мир».

Обращаясь к Минниханову «от всего зоозащитного сообщества страны и просто неравнодушных граждан», автор просит не допустить передачи тигренка в цирк: «Тем более, что в Набережных Челнах есть место с вполне пригодными условиями для реабилитации малышки и дальнейшего ее проживания. Есть люди, готовые заботиться о ней, не извлекая при этом никакой прибыли. Люди с необходимым для этого опытом, желанием, а самое главное, с добрыми сердцами. Место, где Луна сможет прожить свою тигриную жизнь. Пусть не совсем как в дикой природе. Но, во всяком случае, без стрессов, дрессировок и не нужных ей гастролей».

Автор петиции полагает, что ситуация Луны «послужит ещё и хорошим примером для других регионов в вопросах обращения с дикими животными, которые были конфискованы, и чьё физическое состояние и отсутствие необходимых навыков делают невозможным выпуск их в прежнюю среду обитания».

Жители из разных регионов России не остались равнодушны к судьбе тигрёнка:

«Если существует любая другая возможность устроить нормальную жизнь этому уже настрадавшемуся тигриному ребенку, то надо быть людьми хоть изредка и хоть изредка руководствоваться не жаждой бабосов, а своим человеческим началом. Тем более, что татары — мусульмане, а кошки для мусульман — священные животные. А Луна — это та же кошка, только больше размером», «В цирке не должно быть диких животных», «Хватит издеваться над животными!», «Дикие животные должны жить в привычной для них среде. Я против цирка с участием животных», «Дикому животному тесно в неволе».