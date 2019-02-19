Пхеньян, 19 февраля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Северокорейский эмиссар Ким Хёк Чхоль отправился во Вьетнам для подготовки встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа, сообщает Kyodo.

Bwag Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити.

В Ханое Ким Хёк Чхоль встретится со Стивеном Бигэном, спецпредставителем Соединенных Штатов по Северной Корее. Они обговорят организационные вопросы предстоящего события.

Напомним, вторая встреча Трампа и Кима состоится в Ханое 27−28 февраля 2019 г. Предыдущий саммит проходил 12 июня 2018 г. в Сингапуре. Основная теме переговоров — отказ Пхеньяна от ядерной и ракетной программ.