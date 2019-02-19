Тайюань , Китай, 19 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Пять человек были задержаны китайской полицией за организацию у руководство финансовой пирамидой, куда было вовлечено более $70 млн юаней (около 10 млн) средств граждан, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

Финансовая пирамида

Двое подозреваемых были пойманы в декабре 2018 года и еще трое добровольно сдались властям на прошедшей неделе, сообщили в общественном департаменте безопасности провинции Шаньси на севере Китая.

Полицейское расследование было инициировано немедленно после того, как полиция получила наводку на преступников в декабре 2018 года. Расследование показало, что подозреваемые создавали сетевые подразделения организации типа пирамиды по продажам товаров сразу в нескольких уездах провинции Шаньси в период с февраля 2017 по декабрь 2018 года.

Более 5 тыс. человек успели пройти через сетевую структуру. Им обещали, как всегда, водится в таких случаях, быструю прибыль при минимальных вложениях. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае растет число уголовных дел, связанных с созданием нелегальных фондов. В частности, в 2018 году за незаконное принятие вкладов у населения в Поднебесной было заведены дела против 17 264 человек.