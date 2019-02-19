Оттава, 19 февраля, 2019, 03:53 — ИА Регнум. В Канаде из-за снегопада на трассе столкнулись 15 автомобилей, сообщает телеканал STV.

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Сообщается, что автомобильная авария произошла на магистрали в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады. По данным полиции, в ДТП столкнулись три грузовых и 12 легковых автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы с тяжелыми травмами. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость на дороге из-за снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Энгельсе Саратовской области произошло массовое ДТП, в котором столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира маршрутки, а также два пассажира одного из легковых автомобилей.