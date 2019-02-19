Москва, 19 февраля, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Формат проведения «Министерской конференции по продвижению мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке», проходившей 13−14 февраля в польской столице Варшаве, свидетельствует об очередной попытке навязать международному сообществу методы, нацеленные на «обслуживание американских геополитических интересов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Mid.ru Мария Захарова

«Похоже, что таким образом США стремятся запустить и возглавить долгоиграющий процесс, способный влиять на ближневосточную политику государств-членов варшавской конференции, направляя ее в выгодное для себя русло», — добавила она.

По словам Захаровой, итоговый документ конференции не носит коллективного характера, а является заявлением двух стран-сопредседателей форума — Соединенных Штатов и Польши. Она подчеркнула, что такое решение, принятое без учета мнений других участников конференции, не может претендовать на полноценную глобальную стратегию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

«Главной целью варшавского форума, как и ожидалось, стала попытка закрепления его участников на позициях поддержки деструктивной повестки дня Вашингтона на тотальное противодействие Тегерану, который нужно было представить в качестве «основного источника нестабильности в регионе», — сообщила Захарова.

Захарова добавила, что подобная американская политика на самом деле уводит от цели реальной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также нарушает перспективы решения уже имеющихся там конфликтных ситуаций. По ее словам, решения по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке должны приниматься коллективно и вырабатываться под эгидой ООН в соответствии с нормами международного права.