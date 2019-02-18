Лондон, 19 февраля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Высокопоставленные лица служб безопасности Великобритании не поддерживают полный запрет использования оборудования Huawei операторами связи в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Эмблема Huawei

«Мы не поддерживаем полный запрет, это все не так просто», — заявил источник.

Источники подчеркнули, что для Великобритании нет необходимости полностью запрещать оборудование Huawei. Они предполагают, что можно предусмотреть все риски, связанные с китайским оборудованием, путем тестирования его в лабораториях под надзором представителей спецслужб.

Ранее Соединенные Штаты призвали своих союзников в Европе отказаться от оборудования китайской компании Huawei. Заявлялось, что китайские устройства могут содержать в себе закладки, якобы позволяющие Китаю шпионить.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года посол США в ЕС Гордон Сондленд призвал европейские страны отказаться от китайского телекоммуникационного оборудования. По его словам, страны — члены Евросоюза, которые продолжат использовать такое оборудование, могут столкнуться с затруднениями при сотрудничестве с Соединенными Штатами.