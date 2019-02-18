Абу-Даби, 19 февраля, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет построен до конца текущего года, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на выставке IDEX 2019.

AF.mil Автомат Калашникова

«Я думаю, что до конца года мы его должны завершить», — сказал Чемезов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 г. глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним начнет работать в 2019 году.