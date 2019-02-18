Лондон, 19 февраля, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Семь депутатов Палаты общин парламента Великобритании заявили о своем выходе из Лейбористской партии из-за несогласия с лидером Джереми Корбином, сообщает агентство Reuters.

Британский флаг

Ряды Лейбористской партии покинули Крис Лесли, Лусиана Бергер, Гэвин Шекер, Чук Умунне, Анджела Смит, Энн Коффи и Майк Гейпс. При этом депутаты останутся в составе палаты общин в качестве независимых членов. Они также намерены призвать других членов парламента присоединиться к их группе.

Одна из покинувших ряды лейбористов, Лусиана Бергер, заявила, что партия стала «институционально антисемитской», и добавила, что ей стыдно оставаться в рядах такой партии. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже высказал свое сожаление по поводу выхода однопартийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих соратников по партии не сотрудничать с правительством премьер-министра Терезы Мэй по вопросам Brexit, пока не будет исключен вариант выхода страны из ЕС без соглашения.