Лондон, 19 февраля, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Решить возникшую проблему с выходом Великобритании из состава Евросоюза можно лишь при наличии доверия между британскими властями и руководством ЕС, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант на встрече глав МИД Евросоюза.

Brexit

Он подчеркнул, что сейчас наступает «критически важный момент» для обсуждения выхода Великобритании из ЕС, и сторонам диалога необходимо прийти к такому компромиссу, который получит одобрение у британского парламента. По словам Ханта, для этого необходимо доверие между британскими властями и властями стран — членов Евросоюза.

Напомним, по соглашению, процесс выхода Великобритании из ЕС должен начаться 29 марта 2019 года. Однако до сих пор британский парламент не одобрил вариант соглашения, достигнутого между премьер-министром страны Терезой Мэй и руководством ЕС. В случае, если соглашение так и не найдет поддержки у британских парламентариев, состоится так называемый «жесткий Brexit» — выход страны из ЕС без какого-либо соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля парламент Великобритании снова отверг внесенный Терезой Мэй документ по Brexit. Позднее, 17 февраля, Мэй призвала соратников по Консервативной партии сплотиться перед началом Brexit и подчеркнула, что в ближайшее время собирается отправиться в Брюссель для очередных переговоров с ЕС.