Абу-Даби, 19 февраля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Новые российские ракеты для зенитных систем С-400 «Триумф» будут поставлены в Китай взамен уничтоженных, сообщил журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на выставке IDEX 2019.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Чемезов пояснил, что «Ростех» занят производством новых ракет для экспорта в Китай, чтобы соблюсти условия контракта. Поставка партии ракет оказалась невозможной из-за их повреждения во время шторма.

Напомним, в столице ОАЭ проходит международная выставка вооружений и военной техники International Defence Exhibition. Мероприятие проводится каждые два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чемезов заявил, что по контракту Россия должна была поставить в Китай морем полковой комплект С-400. Но один из кораблей в январе 2018 г. попал в шторм в проливе Ла-Манш, и груз пострадал, причем ракеты пришлось уничтожить.