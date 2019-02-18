Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге самых популярных городов России, куда планируют направиться туристы на 23 февраля. Рейтинг был составлен туристическим сервисом tvil.ru.

Александр Гришин Санкт-Петербург

Второе и третье места заняли Сочи и Ялта соответственно. Также в пятерку лидеров попали Москва и Казань. Рейтинг составлялся по данным бронирования отелей туристами для проживания с 22 по 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля был представлен рейтинг самых романтичных городов России. Лидером этого рейтинга также стал Санкт-Петербург — для путешествий в День всех влюбленных (14 февраля) его бы выбрали 60% российских граждан. Второе и третье место разделили между собой Сочи и Владивосток — за них высказались 9% российских туристов.