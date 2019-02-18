Лондон, 19 февраля, 2019, 00:25 — ИА Регнум. 18 февраля между коллективами «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 5-го раунда Кубка Англии 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «манкунианцев».

Антон Зайцев Поль Погба

Первый мяч на 31-й минуте матча забил испанский центральный полузащитник Андер Эррера — 0:1. Голевой передачей отметился Погба. Через 14 минут хавбэк сборной Франции Поль Погба удвоил преимущество «красных дьяволов» в счете — 0:2.

Статистика матча («Челси"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 9/7

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 7/13

Поданные угловые 7/2

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Азар, Педро, Игуаин.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Мата, Эррера, Матич, Рашфорд, Лукаку.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Желтые карточки: Матич — 15, Янг — 21, Рюдигер — 60, Канте — 65.

Голы: Эррера 31 — 0:1, Погба 45 — 0:2.