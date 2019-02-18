Поль Погба принес «МЮ» победу над «Челси» в Кубке Англии
Лондон, 19 февраля, 2019, 00:25 — ИА Регнум. 18 февраля между коллективами «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 5-го раунда Кубка Англии 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «манкунианцев».
Первый мяч на 31-й минуте матча забил испанский центральный полузащитник Андер Эррера — 0:1. Голевой передачей отметился Погба. Через 14 минут хавбэк сборной Франции Поль Погба удвоил преимущество «красных дьяволов» в счете — 0:2.
Статистика матча («Челси"/"Манчестер Юнайтед»)
Удары 9/7
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения мячом 66%/34%
Нарушения правил 7/13
Поданные угловые 7/2
Стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Азар, Педро, Игуаин.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Мата, Эррера, Матич, Рашфорд, Лукаку.
Главный арбитр матча: Кевин Френд.
Желтые карточки: Матич — 15, Янг — 21, Рюдигер — 60, Канте — 65.
Голы: Эррера 31 — 0:1, Погба 45 — 0:2.