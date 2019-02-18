Рим, 19 февраля, 2019, 00:24 — ИА Регнум. 18 февраля между коллективами «Рома» и «Болонья» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 24-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу «волков».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте второго тайма Александр Коларов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед — 1:0. Через 18 минут аргентинский защитник Федерико Фацио удвоил преимущество «волков» — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Даниэле Де Росси. В конце матча Никола Сансоне забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Рома"/"Болонья»)

Удары 11/20

Удары в створ ворот 6/8

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 14/13

Поданные угловые 7/6

«Рома» набрала 41 очко и укрепилась в топ-5. «Болонья» с 18-ю баллами осталась на 18-й позиции в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Ульсен, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Кристанте, Пеллегрини, Н’Зонзи, Джеко, Заниоло, Клюйверт.

«Болонья»: Скорупский, Мбайе, Хеландер, Данило, Дийкс, Пульгар, Сансоне, Поли, Эдера, Сориано, Сантандер.

Главный арбитр матча: Марко ди Белло.

Желтые карточки: Данило — 12, Пульгар — 24, Кристанте — 34, Флоренци — 40, Эдера — 43, Дийкс — 90, Манолас — 90+2.

Голы: Коларов (пен) 55 — 1:0, Фацио 73 — 2:0, Сансоне 84 — 2:1.