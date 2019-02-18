Кострома, 19 февраля, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Родители школьников в поселке Красное-на-Волге Костромской области потребовали провести прокурорскую проверку качества питания в школах, сообщает «Российская Газета». Местные жители заявляют, что деньги, предназначенные на организацию горячего питания, местные власти тратят на иные цели.

Andshel Школьная столовая

«Ежемесячно за завтраки и обеды мы платим около двух тысяч рублей в месяц. Деньги поступают в администрацию района, которая почему-то не выделяет их школе! Спрашивается: чем детей кормят? Куда прокуратура смотрит? Разве так можно?» — цитирует жителей Красного-на-Волге «Российская Газета».

Проверка школ в Красносельском районе, проведенная уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Татьяной Быстряковой, подтвердила наличие нарушений.

«Установлено, что в школах муниципального образования организовано двухразовое горячее питание согласно 10-дневному цикличному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Вместе с тем в Шолоховской средней школе выявлен факт неисполнения натуральных норм питания (рыба и творог). При организации питания производилась замена данных блюд на равноценные по калорийности и пищевой ценности (мясная продукция и молоко)», — проинформировали в области департаменте образования и науки.

«Российская Газета» рассказывает, что «из-за задержки с перечислением средств из муниципального бюджета у школ накопилась большая задолженность перед поставщиками продуктов». Директора школ боятся, что «фермеры и владельцы магазинов совсем перестанут отпускать продукты в долг. А дети будут голодать, несмотря на внесенную родительскую плату».

Глава Шолоховской средней школы Светлана Черепенина подтвердила, что из-за нехватки средств школа уже задолжала поставщикам 250 тыс рублей, из-за чего не может приобрести необходимые продукты и соблюсти «то цикличное меню, которое утверждают в Костроме».

Причины сложившейся ситуации назвал глава Красносельского муниципального района Алексей Стецура:

«Дети наши не голодают, к счастью. Есть проблема с просроченной задолженностью в рамках договоров поставки продуктов. Однако эта ситуация у нас повторяется из года в год. Из-за январских праздников, бумажной волокиты и оргмоментов расплачиваться с поставщиками в феврале приходится всегда с просрочкой. К концу февраля мы приведем ситуацию с поставщиками в нормальное состояние».

Справка ИА REGNUM. В Костромской области льготное питание получают около 20 тысяч детей. Для оплаты их питания в консолидированном бюджете региона в 2019 году запланировано 74,3 миллиона рублей. Всего в регионе горячее питание доступно 97% школьников (по итогам 2018 года — 97,6%).

С января 2016 года местные чиновники отменили дотации муниципалитетам на школьное питание, после чего родительская плата выросла в среднем вдвое: