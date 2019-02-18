Баку, 19 февраля, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе 2019 года составил $169,4 млн, что на 3,4% больше чем в январе 2018 года, сообщает государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Товарооборот с Россией составляет 7,36% из всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь.

При этом экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $48,8 млн. (рост на 28,1%), что составляет 3,82% всего азербайджанского экспорта за январь 2019 года.

Таким образом, отрицательное сальдо Азербайджана в торговых отношениях с Россией в январе 2019 года составило $71,8 млн.

По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $2,5 млрд, что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.