Москва, 18 февраля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Жители ряда регионов Российской Федерации 19 февраля смогут наблюдать так называемое суперлуние — момент максимального приближения Луны к Земле. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает Московский планетарий.

Луна

Так, в 12:07 по московскому времени Луна окажется на минимальном расстоянии к Земле — всего 356 761 км. При этом к 18:54 по московскому времени будет полнолуние.

Астрономы отмечают, что суперлуние вообще-то происходит каждый год, но такое близкое совпадение перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния случается довольно редко.

Медики также поспешили успокоить граждан — суперлуние, равно как и «кровавая Луна» никак не влияют на здоровье человека. Разве что человек может сам «накрутить» и убедить себя во вреде «кровавой Луны» или суперлуния и из-за этого почувствовать себя плохо.