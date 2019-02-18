Москва, 18 февраля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло вечером 18 февраля на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

По информации ведомства, карета скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Каширского шоссе с Борисовским проездом.

В результате аварии пострадал один человек, находившийся в машине медиков, и один, находившийся в легковом автомобиле.

Сотрудники полиции на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи и такси в Москве