Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве
Москва, 18 февраля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло вечером 18 февраля на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вадим Кондратьев
Скорая помощь
По информации ведомства, карета скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Каширского шоссе с Борисовским проездом.
В результате аварии пострадал один человек, находившийся в машине медиков, и один, находившийся в легковом автомобиле.
Сотрудники полиции на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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