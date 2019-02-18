Москва, 18 февраля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. В Российской Федерации мужчины стали реже путешествовать на самолетах. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает сервис продажи авиабилетов Biletix.

Бумажный самолётик

Согласно данным интернет-сервиса, с каждым годом путешественников-мужчин, летающих самолетами, становится все меньше, а доля покупок авиабилетов женщинами пусть слабо, но стабильно растет.

В 2017 году доля мужчин, покупающих авиабилеты составляла 48,5%. В 2018 году этот показатель снизился до 48,1%, с начала 2019 года доля мужчин, летающих самолетами снизилась до 47%.

Также данные интернет-сервиса показывают, что больше всего мужчины путешествуют в возрасте 30−35 лет.

С начала 2019 года на эту возрастную группу приходится 15,8% продаж авиабилетов.

Кроме того, средний чек за перелет внутри России у женщин также больше, чем у мужчин. В 2018 году у мужчин полет в оба конца в среднем составлял 8210 рублей, а у женщин — 8359 рублей. При покупке билетов за рубеж эта тенденция сохранялась — у мужчин — 18 459 рублей, а у женщин — 19 061 рубль.