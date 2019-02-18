Москва, 18 февраля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. На вопрос «Что делать с Курилами?» 90,7% опрошенных российским изданием ИА REX ответили «Ничего, наши и точка». Ещё 3,3% заявили, что от них не зависит решение этого вопроса и 1,1% заявили о своём к нему безразличии.

Latitude Курильские острова

Отдать японцам 2 острова согласны 2,9% опрошенных, а отдать японцам 4 острова согласны 1,9%. В опросе приняли участие 31 858 человек.

Напомним, после Второй мировой войны Япония отказалась от своих колониальных завоеваний и подписала Сан-Францисский мирный договор. По этому договору Япония отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Тем не менее правительство Японии регулярно заявляет о своём стремлении «вернуть северные территории» — то есть часть островов Курильской гряды, являющихся территорией Российской Федерации. Японские издательства издают литературу и наглядные пособия, в которых российские Курилы преподносятся как часть Японии, а иногда даже указывается, что эти острова «оккупированы» Россией.