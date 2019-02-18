Казань, 18 февраля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Казань по итогам 2018 года заняла первое место по объему ввода жилья в эксплуатацию среди городов Приволжского федерального округа. В прошлом году план по вводу жилья был перевыполнен, в столице Татарии введено 804 тыс. кв метров жилья, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Юсипов Линар Казань

В структуре жилья 86% от общего объема составляют жилые дома, общая площадь составила 692,4 тыс. кв метров. За счет инвестиций из внебюджетных источников было построено 492,7 тыс. кв метров жилья или более 61% от общего уровня введенных в эксплуатацию домов. Доля жилья по программам Государственного жилищного фонда (ГЖФ) составила 24% или 199,7 тыс. кв метров, доля индивидуальных жилых домов составила 13,9% или 111,8 тыс. кв метров. 28% от всего объема введенных многоквартирных домов — это объекты, построенные по республиканской программе «Социальная ипотека» в жилом районе «Салават купере».

В течение года в Казани было также построено 138 объектов различного назначения. В частности, 26 объектов социально-общественной инфраструктуры, 71 объект административного и торгового назначения, 35 производственных объектов, 3 школы общей вместимостью 3 248 мест, 3 детских сада в совокупности на 900 мест, а также многофункциональный культурный центр на 300 мест.

По данным мэрии, по программе «Жилье горожанам», оператором которой является МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ», построен жилой дом на 72 квартиры. В настоящее время подобран земельный участок и планируется начать строительство еще двух жилых домов на 220 и 203 квартиры. Жилье здесь предназначено для граждан, состоящих на учете для получения жилья по договору социального найма или в качестве компенсации вместо объектов, изъятых для муниципальных нужд.

Читайте также: Самые дорогие новостройки Поволжья — в Татарии: где жильё дешевле?

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татарии также самое дорогое жилье в Поволжье по итогам IV квартала прошлого года, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

При средней стоимости квадратного метра на первичном рынке в ПФО в размере 48,108 тыс. рублей, в Татарии квадратный метр жилой площади продавался по 59,833 тыс. рублей.

При средней цене за метр жилья на вторичном рынке в 47,507 тыс. рублей, стоимость квадратного метра в республике составляла 62,031 тыс. рублей.

Читайте также: Цена «квадрата» для соцвыплат: где в Поволжье больше всех получат на жильё