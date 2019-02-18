Ереван, 18 февраля, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который арестован по «делу 1 марта», Седрак Кочарян также стал фигурантом уголовного дела.

aravot.am Седрак Кочарян

Против старшего сына второго президента Армении выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» заявил адвокат Роберта Кочряна Арам Орбелян. По его данным, дело находится в производстве Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

В СНБ от комментариев отказались, сообщив, что «если сочтут целесообразным, выступят с заявлением».

Сам Седрак Кочарян дал интервью неофициальному сайту Роберта Кочаряна, в котором отметил: «СНБ предъявила мне обвинение по сфабрикованному делу, какое-то отмывание денег». Других подробностей Седрак Кочарян не сообщил.

Седрак Кочарян считает возбуждение против него уголовного дела атакой власти на его семью. В интервью он, в частности, отметил: «Прибегнуть к публичности в условиях жестокой и абсолютно безнравственной атаки на нашу семью, которая длится уже 10 месяцев, неизбежно, особенно в условиях сверхвысокой дозы лжи и клеветы против нас».

По словам Седрака Кочаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян давно нацелился на семью Кочарянов, еще со времен своей журналистской деятельности.

«А с особой силой — с того момента, как, спровоцировав столкновения, сбежал с первомартовской площади, оставив поверивших ему людей на произвол судьбы», — в интервью заявил сын Роберта Кочаряна.