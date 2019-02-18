Баку, 18 февраля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Израильская компания Aeronautics в ближайшие два года поставит в Азербайджан новую партию беспилотных летательных аппаратов на $13 млн.

Аbunda.ru БПЛА Orbiter

Как сообщают азербайджанские СМИ, новый контракт заключен после расследования, начатого против компании Aeronautics министерством обороны Израиля, когда выяснилось, что в 2017 году эта компания по требованию официального Баку согласилась продемонстрировать возможности беспилотного летательного аппарата Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций, в результате чего были ранены трое армянских военнослужащих.

Подробности происшествия неизвестны, дело расследуется на закрытых заседаниях. Местные СМИ, однако, утверждают, что сначала рядовые сотрудники компании отказались испытывать оружие против людей, однако позже в Баку отправились руководители компании и взяли на себя управление беспилотником.

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Инцидент вызвал большой скандал, правоохранительные органы Израиля выдвинули против руководителей компании обвинения, а также наложили запрет на зарубежный экспорт.

В 2016 году в ходе апрельской войны в Карабахе Азербайджан беспилотником израильского производства сбил армянский автобус, в результате чего семь человек погибли.

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На новую многомиллионную сделку армянская сторона пока официально не отреагировала. Ранее, в начале этого месяца, в связи со снятием запрета на экспорт для израильской компании пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что официальный Ереван собирается поднять этот вопрос в ходе двусторонних и многосторонних переговоров.

«Мы должны постоянно направлять нашим международным партнерам мессидж о том, что гонка вооружений в нашем регионе чрезвычайно опасна», — сказала Нагдалян.

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Армянская армия противопоставляет израильским беспилотникам летательные аппараты собственного производства.

На днях вооруженные силы Армении пополнились новой партией отечественных БПЛА. По информации армянских СМИ, на минувшей неделе начался очередной этап укомплектования войсковых частей переднего края усовершенствованными отечественными БПЛА АРМИ-55М.