Париж, 18 февраля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Агентство Reuters сообщило о публикации полковника французской армии Франсуа-Реджис Легирие. Он руководил французской артиллерией, поддерживающей курдские формирования в Сирии с октября 2018 года в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его мнению, международная коалиция сосредоточилась на ограничении собственных рисков, и это значительно увеличило число погибших среди гражданского населения и уровень разрушений.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Комментируя бои в районе сирийского города Хаджина, полковник считает, что достаточно было задействовать в наземной операции около одной тысячи военнослужащих, чтобы одержать победу над двумя тысячами боевиков, у которых не было поддержки с воздуха и современного оборудования и оружия.

По мнению французского полковника, действиями коалиции была массово разрушена инфраструктура и населению дан «отвратительный образ того, что может быть освобождением в западном стиле», все это создает почву для «возрождения нового противника».

Кроме этого, Франсуа-Реджис Легирие сказал, что война не выиграна, т.к. «нам не хватает реалистичной и прочной политики и адекватной стратегии».

Изначально его публикация появилась на National Defence Review, однако позже была удалена. Французская армия сообщила, что рассматривается вопрос о наказании Франсуа-Реджис Легирие за данную публикацию.