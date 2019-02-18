Тегеран, 18 февраля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. По информации государственных СМИ Ирана, страна создала новую подводную лодку. Данная субмарина имеет водоизмещение 600 тонн. Она вооружена торпедами, морскими минами, крылатыми ракетами. Крылатые ракеты могут быть запущены из-под воды. Их дальность полета составляет около двух тысяч километров. Это позволяет достичь израильских и американских баз в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Субмарина носит название «Фатех», по-английски Conqueror. На русский язык можно перевести как «Победитель».

На мероприятии, посвященном созданию данной лодки, присутствовал президент Ирана Хасан Рухани. В ходе своего выступления он отметил, что страна развила свою оборонную промышленность перед лицом международного давления и эмбарго на поставки оружия: «Давление нашего врага и санкции, введенные против Ирана, подтолкнули наш прогресс».

Следует заметить, что Иран ограничил дальность полета своих ракет двумя тысячами километров. Расстояние от Тегерана до Тель-Авива по прямой составляет около полутора тысяч километров.

В ходе своего недавнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс назвал Иран страной, которая «открыто выступает за очередной Холокост и ищет средства для его достижения».