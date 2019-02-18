Москва, 18 февраля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено уголовное дело о взятке в размере $140 тыс. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход

По версии следствия, в феврале 2017 года таможенный представитель одной из фирм подал на Александровский таможенный пост Брянской таможни декларацию на обувь и заготовки для обуви, которые должны были поступить в адрес другой фирмы. Однако таможенный контроль выявил ложную информацию в декларации с целью занижения стоимости таможенных платежей, из-за чего товары были изъяты.

Та коммерческая организация, которая должна была получить данный товар, оказалась под угрозой его конфискации, а также наложения крупных административных штрафов и различных проверок. В итоге владелец данной фирмы, действуя через трех посредников, в разное время передал начальнику отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознания ФТС РФ взятку в сумме $140 тыс.

В итоге и начальник данного отдела, и его заместители, и хозяин фирмы-получателя груза обуви, стали фигурантами уголовного дела. По месту их работы и жительства проводятся обыски.