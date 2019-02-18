Луганск, 18 февраля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Диверсионная группа украинских силовиков при попытке пробраться на территорию Луганской Народной Республики подорвалась на минном поле, сообщил 18 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По информации Народной милиции ЛНР, группа была обнаружена, но огонь по ней не открывался. Два трупа продолжают оставаться на месте подрыва до сих пор. Еще трое подорвавшихся диверсантов были эвакуированы под прикрытием огня, открытого украинскими военными по позициям Народной милиции.

«В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава 8-го отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями. Огонь на поражение не открывался», — сказал Андрей Марочко.

«В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя… По состоянию на 20:30 тела двух украинских военнослужащих продолжают оставаться на месте подрыва», — добавил официальный представитель ЛНР.

Официальной реакции украинской стороны на этот инцидент пока не публиковалось.